İran'da Besic üyesi bir çiftçi, terör örgütü PJAK'ın düzenlediği suikastta öldü

İran'da Devrim Muhafızlarına bağlı Besic Teşkilatı mensubu bir çiftçinin, ülkenin batısında terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Servabad ilçesindeki Sorhetut köyünde yaşayan Besic üyesi Kahraman Şehidi adlı çiftçi, PJAK tarafından öldürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Servabad Kaymakamı Hasan Zarei, Şehidi'nin 1980-1988'deki İran- Irak savaşının gazilerinden eski bir asker olduğunu belirterek, "Bu çiftçi bir Besic mensubu ve kutsal müdafaa (İran-Irak savaşı) döneminde bir askerdi, devrim karşıtları tarafından korkakça şehit edildi." dedi.

Şehidi'nin, köye gelen terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK militanları tarafından vurularak öldürüldüğünü ifade eden İranlı yetkili, teröristlerin saldırı sonrasında olay yerinden kaçtığını aktardı.

İran'ın Kürdistan eyaleti, 20 Temmuz'da da Irak sınırından ülkeye sızmak isteyen terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaya sahne olmuştu. Çatışmada iki İranlı asker hayatını kaybetmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kürdistan eyaletinin Sınır Muhafızları Komutanı Albay Arif Sepehri, teröristlerin hangi örgüte mensup olduğundan ise söz etmemişti.