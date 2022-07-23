İran'da Besic üyesi bir çiftçi, terör örgütü PJAK'ın düzenlediği suikastta öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da Besic üyesi bir çiftçi, terör örgütü PJAK'ın düzenlediği suikastta öldü

23.07.2022 11:50
İran'da Besic üyesi bir çiftçi, terör örgütü PJAK'ın düzenlediği suikastta öldü

İran'da Devrim Muhafızlarına bağlı Besic Teşkilatı mensubu bir çiftçinin, ülkenin batısında terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da Devrim Muhafızlarına bağlı Besic Teşkilatı mensubu bir çiftçinin, ülkenin batısında terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Servabad ilçesindeki Sorhetut köyünde yaşayan Besic üyesi Kahraman Şehidi adlı çiftçi, PJAK tarafından öldürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Servabad Kaymakamı Hasan Zarei, Şehidi'nin 1980-1988'deki İran- Irak savaşının gazilerinden eski bir asker olduğunu belirterek, "Bu çiftçi bir Besic mensubu ve kutsal müdafaa (İran-Irak savaşı) döneminde bir askerdi, devrim karşıtları tarafından korkakça şehit edildi." dedi.

Şehidi'nin, köye gelen terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK militanları tarafından vurularak öldürüldüğünü ifade eden İranlı yetkili, teröristlerin saldırı sonrasında olay yerinden kaçtığını aktardı.

İran'ın Kürdistan eyaleti, 20 Temmuz'da da Irak sınırından ülkeye sızmak isteyen terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaya sahne olmuştu. Çatışmada iki İranlı asker hayatını kaybetmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kürdistan eyaletinin Sınır Muhafızları Komutanı Albay Arif Sepehri, teröristlerin hangi örgüte mensup olduğundan ise söz etmemişti.

YORUMLAR
500
İran'da sel felaketinde ölü sayısı 20'ye yükseldi İran'da sel felaketinde ölü sayısı 20'ye yükseldi MSB: Pençe-Kilit Operasyonu ile şu ana kadar 289 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: Pençe-Kilit Operasyonu ile şu ana kadar 289 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

İran, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Besic üyesi bir çiftçi, terör örgütü PJAK'ın düzenlediği suikastta öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:54 860 volt elektrik sağlayabilen yılan balığı ve timsah karşı karşıya kaldı! Sonrası ise inanılmaz
11:47 Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören hayatını kaybetti
11:19 Sirkteki gösteride ayı, eğitmene saldırdı! Seyirciler korku dolu anlar yaşadı
10:56 Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın hayatını kaybettiği iddiasına yakın arkadaşından yalanlama
10:54 Barış Akarsu'yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ı görenlerin ağzı açık kaldı
10:46 Basın İlan Kurumu'ndan gazetelere denetim! Asgari baskı adedi şartına uymayan gazetelerin ilan yayınlama hakları durduruldu
10:38 Ankapark'ta 50.4 milyon dolar ödenen teleferik, 1 gün bile çalışmadı
10:17 Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafını görenler bir detaya takıldı
10:14 Futbolcu, 'Aşk Adası' isimli flört programından teklif gelince takım kampından ayrıldı
10:09 Ahırda yeni doğan çift başlı buzağı, tedirgin etti! Annesi ise yavrusunu korumak için üzerine kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 12:02:49. #1.13#
SON DAKİKA: İran'da Besic üyesi bir çiftçi, terör örgütü PJAK'ın düzenlediği suikastta öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement