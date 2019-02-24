Son Dakika Haberleri: İran'da Bilişim Suçları Üçe Katlandı

İran'da Bilişim Suçları Üçe Katlandı

1 saat önce

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, son 10 ayda bilişim suçlarının üçe katlandığını açıkladı.

İran'da Bilişim Suçları Üçe Katlandı, System.String[]
İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, son 10 ayda bilişim suçlarının üçe katlandığını açıkladı. Tahran'da düzenlenen " Polis, Onarımsal Adalet ve Suç Önleme" konulu konferansta konuşan İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, toplumda suç oranının çok yükseldiğine dikkat çekerek yetkilileri eleştirdi. Muntazeri, internet kullanımına, özellikle sosyal medyaya daha çok kısıtlama getirilmesini istedi. Başsavcı, bilişim suçlarının artışından internet ve sosyal medyayı denetleyen yetkilileri sorumlu tutarak, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cahromi'ni eleştirdi. İran Başsavcısı Muntazeri, bilişim suçlarında son 10 ayda yüzde 300 artış yaşandığının altını çizerek, "Bakan neden internet ortamını temizlemek için işbirliği yapmıyor?" dedi. Başsavcı, yetkililerden "Ulusal İnternet Ağı"nın biran önce hayata geçirilebilmesi için gereken altyapı çalışmalarına yoğunlaşmalarını istedi. İran Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube gibi yabancı kaynaklı sosyal medya sitelerine erişimi engellese de içinde üst düzey yetkililerinin de yer aldığı pek çok kullanıcı, sunucular sayesinde bu sitelere ulaşabiliyor. Ulusal internet fikri ilk kez 2010 yılında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve ona yakın isimler tarafından ortaya atılmıştı. İranlı kullanıcılar, bu tür uygulamaların ifade özgürlüğüne karşı olduğunu belirterek, sosyal medya aracılığıyla buna itiraz etmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:36 Kaynak: İHA

Başsavcı, İran, Güncel
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