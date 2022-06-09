İran'da binada patlama: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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İran'da binada patlama: 2 ölü, 7 yaralı

09.06.2022 11:05
İran'da binada patlama: 2 ölü, 7 yaralı

İran'ın Kirmanşah eyaletindeki 4 katlı bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

İran'ın Kirmanşah eyaletindeki 4 katlı bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Novsud şehrinde bulunan 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Maalesef şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 7 kişi yaralandı ve bu sayı artabilir" dedi.

Olay yerine sağlık ekiplerinin gönderildiğini belirten Sözcü Halidi, "Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay hakkında incelemeler devam ediyor" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da binada patlama: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da binada patlama: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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