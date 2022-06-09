İran'ın Kirmanşah eyaletindeki 4 katlı bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.
İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Novsud şehrinde bulunan 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Maalesef şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 7 kişi yaralandı ve bu sayı artabilir" dedi.
Olay yerine sağlık ekiplerinin gönderildiğini belirten Sözcü Halidi, "Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay hakkında incelemeler devam ediyor" ifadelerini kullandı. - TAHRAN
Son Dakika › 3. Sayfa › İran'da binada patlama: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika