İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Novsud şehrinde bulunan 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Maalesef şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 7 kişi yaralandı ve bu sayı artabilir" dedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İran'da binada patlama: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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