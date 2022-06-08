Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, başkent Tahran 'ın yanı sıra Huzistan, Kerec, Kirmanşah, Ahvaz, Yezd ve Hurrem Abad gibi birçok kentte binlerce emekli Sosyal Güvenlik Kurumu binaları önünde toplandı.

Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'da binlerce emekli maaş zammı talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika

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