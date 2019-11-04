Son Dakika Haberleri: İran'da binlerce kişi Küresel Emperyalizmle Ulusal Mücadele Günü için bir araya geldi
Son Dakika Dünya İran'da binlerce kişi Küresel Emperyalizmle Ulusal Mücadele Günü için bir araya geldi

İran'da binlerce kişi Küresel Emperyalizmle Ulusal Mücadele Günü için bir araya geldi

6 saat önce

İran'da Küresel Emperyalizmle Ulusal Mücadele Günü sebebiyle binlerce protestocu ülkenin farklı yerlerinde toplanarak ABD ve diğer 'hegemonik' ülkelere karşı sloganlar attı.

İran'da binlerce kişi Küresel Emperyalizmle Ulusal Mücadele Günü için bir araya geldi, System.String[]

İran'da Küresel Emperyalizmle Ulusal Mücadele Günü sebebiyle binlerce protestocu ülkenin farklı yerlerinde toplanarak ABD ve diğer 'hegemonik' ülkelere karşı sloganlar attı.

Tahran'da bulunan ABD Büyükelçiliği'nin ele geçirilişinin yıl dönümünde ağırlıklı olarak öğrencilerden oluşan protestocular, ABD'ye karşı sloganlar atarak bir araya geldi.İran'da 4 Kasım 1979'da ABD egemenliğini ortadan kaldıran İslam Devrimi sonrasında bir grup öğrenci, ABD'nin İran'daki İslami yönetimi devirmeyi planladığı iddiasıyla, Tahran'da bulunan ABD Büyükelçiliği'ni basmıştı. Söz konusu elçilik kuşatması sonrası öğrencilerin yayınladığı belgelerde, ABD'nin İran İslami yönetimine yönelik planları doğrulandığı iddia edilmişti.

Söz konusu olayın 40'ıncı yılında eylemlerin yanında ayrıca, İran parlamentosunda milletvekilleri, ABD'nin İran'a yönelik suçlarının İran okul kitaplarında yer alması için sunulan tasarıyı 180'e karşı altı oyla onayladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:15 Kaynak: DHA
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