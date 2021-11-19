İran'da binlerce kişi Zayende Irmağı'nın kurumaya terk edilmesini protesto etti - Son Dakika

İran'ın en önemli su kaynaklarından biri olan İsfahan kentindeki Zayende Irmağı'nın kuruması binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Ülkede birkaç yıldır etkili olan kuraklık nedeniyle Urumiye Gölü'nün ardından en önemli su kaynaklarından Zayende Irmağı da kurudu.

Zayende Irmağı'nın kuruması nedeniyle İsfahan'da çiftçilerin başlattığı gösteriye şehir halkı da destek verdi.

Gösteriler binlerce kişinin katıldığı bir eyleme dönüştü.

"Zayende Irmağımız nerede?", "Zayende Irmağı mı yoksa Ölü Irmak mı?" yazılı dövizler ve pankartlar taşıyan eylemciler, attıkları sloganlarla yetkililerden ırmağın yeniden ihya edilmesi için gereken adımları atmalarını istedi.