İran'ın resmi ajansı IRNA'da yayımlanan habere göre, Bambur Polis Komutanı Alirıza Seyyad konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: AA

Sistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'da bir asker aynı yerde görev yaptığı 4 arkadaşını öldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.