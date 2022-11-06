İran'da bir asker aynı yerde görev yaptığı 4 arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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İran'da bir asker aynı yerde görev yaptığı 4 arkadaşını öldürdü

06.11.2022 14:33
İran'da bir asker aynı yerde görev yaptığı 4 arkadaşını öldürdü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Bampur kentinde bir askerin, 4 silah arkadaşını öldürdüğü bildirildi.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Bampur kentinde bir askerin, 4 silah arkadaşını öldürdüğü bildirildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'da yayımlanan habere göre, Bambur Polis Komutanı Alirıza Seyyad konuyla ilgili açıklama yaptı.

Seyyad, Bampur'daki kontrol noktasında, bir askerin açtığı ateş sonucu 4 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırının kişisel nedenlerle gerçekleştiğini ileri süren Seyyad, saldırganın olay yerinde yakalandığını ve adli makamlara teslim edildiğini aktardı.

Sünnilerin çoğunlukta bulunduğu Sistan-Beluçistan eyaleti son günlerde rejim karşıtı protestolara ve emniyet güçlerinin göstericilere ateşli silahlarla müdahalesine sahne oluyor.

Eyalette, son iki aydır yaşanan olaylarda emniyet güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 100'den fazla kişi öldürülürken, 10'a yakın güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Sistan, İran, Güncel, Son Dakika

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