Son Dakika Haberleri: İran'da bir askerin açtığı ateşte 3 polis hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel İran'da bir askerin açtığı ateşte 3 polis hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da bir askerin açtığı ateşte 3 polis hayatını kaybetti

6 saat önce

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge kentinde bir askerin, deniz karakolundaki güvenlik güçlerine ateş açması sonucu 3 polis hayatını kaybetti.

İran'da bir askerin açtığı ateşte 3 polis hayatını kaybetti, System.String[]

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge kentinde bir askerin, deniz karakolundaki güvenlik güçlerine ateş açması sonucu 3 polis hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, Bender Lenge kentinde görevli bir askerin, bilinmeyen bir nedenle deniz karakolundaki güvenlik güçlerine açtığı ateş sonucu karakolda bulunan 3 polis öldü.

Askerin yakalanarak gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yetkililerden saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Polis, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mustafa Denizli'nin macerası kısa sürdü! Yollar ayrıldı
Cami tuvaletinde intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralandı Silivri'de vücudunda çürüklerle evde bulunan kişi hastanede öldü İran'daki grip salgınında 81 kişi öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 00:28:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da bir askerin açtığı ateşte 3 polis hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]