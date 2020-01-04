İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi - Son Dakika

İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi

6 saat önce

İran'da Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii'nin kubbesine 'alınacak intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi.

İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi, System.String[]

İran'da Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii'nin kubbesine 'alınacak intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından ülkenin Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii'nin kubbesine 'alınacak intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Kubbeye kırmızı bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Cemkeran Camii'nin kubbesine kırmızı bayrağın çekildiği anlar

-Bayrağın havada dalgalanması


Kasım Süleymani, Bağdat, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:56 Kaynak: DHA
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