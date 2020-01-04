İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi - Son Dakika

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İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi
6 saat önce
İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildiİran, (DHA)- İran'da Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii'nin kubbesine 'alınacak intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:11 Kaynak: DHA
İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi
İran, (DHA)- İran'da Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii'nin kubbesine 'alınacak intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından ülkenin Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii'nin kubbesine 'alınacak intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Kubbeye kırmızı bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.
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