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İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikast
6 saat önce
Devrim Muhafızlarının iç güvenlik ve asayişten sorumlu kolu Basij'in Darkhoein kentindeki yöneticisi Abdulhüseyin Mojaddami evinin önünde saldırıya uğradı.
İran'ın güneybatısında maskeli ve silahlı kişiler Kudüs Güçleri eski komutanı Kasım Süleymani'nin yardımcılarından birini pusuya düşürerek öldürdü.
Devrim Muhafızlarının iç güvenlik ve asayişten sorumlu kolu Basij'in Darkhoein kentindeki yöneticisi Abdulhüseyin Mojaddami evinin önünde saldırıya uğradı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:48
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