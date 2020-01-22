İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikast - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikast - Son Dakika Dünya

İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikast

6 saat önce

Devrim Muhafızlarının iç güvenlik ve asayişten sorumlu kolu Basij'in Darkhoein kentindeki yöneticisi Abdulhüseyin Mojaddami evinin önünde saldırıya uğradı.

İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikast, System.String[]

İran'ın güneybatısında maskeli ve silahlı kişiler Kudüs Güçleri eski komutanı Kasım Süleymani'nin yardımcılarından birini pusuya düşürerek öldürdü.


Devrim Muhafızlarının iç güvenlik ve asayişten sorumlu kolu Basij'in Darkhoein kentindeki yöneticisi Abdulhüseyin Mojaddami evinin önünde saldırıya uğradı.

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Kasım Süleymani, Kudüs, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:48 
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İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikasta uğradı
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