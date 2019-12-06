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İran'da bir düğün salonunda yangın: 11 ölü, onlarca yaralı
6 saat önce
İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde bir düğün salonunda gaz sobasının patlaması sonucu 5'i çocuk, 5'i kadın en az 11 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı
İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde bir düğün salonunda gaz sobasının patlaması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı.
İran medyası ölenlerden 5'inin çocuk, 5'inin de kadın olduğunu aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:28
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