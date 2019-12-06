Son Dakika Haberleri: İran'da bir düğün salonunda yangın: 11 ölü, onlarca yaralı
Son Dakika Dünya İran'da bir düğün salonunda yangın: 11 ölü, onlarca yaralı - Son Dakika Dünya

İran'da bir düğün salonunda yangın: 11 ölü, onlarca yaralı

6 saat önce

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde bir düğün salonunda gaz sobasının patlaması sonucu 5'i çocuk, 5'i kadın en az 11 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı

İran'da bir düğün salonunda yangın: 11 ölü, onlarca yaralı, System.String[]

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde bir düğün salonunda gaz sobasının patlaması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı.


İran medyası ölenlerden 5'inin çocuk, 5'inin de kadın olduğunu aktardı.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Arapça hesabını kapattı
Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez Yunanistan'ın Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararına Türkiye'den sert tepki: Gerçek yüzünü göstermiştir Medine'de benzin istasyonundaki patlama anbean kameralara yansıdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:03:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da bir düğün salonunda yangın: 11 ölü, onlarca yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]