Son Dakika Haberleri: İran'da Bir Gaz Boru Hattının Patlamasını Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'da Bir Gaz Boru Hattının Patlamasını Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti

51 dakika önce

Patlama, İran'ın Huzistan eyaletinde bulunan Ahwaz şehrinde sabah 09: 55'te meydana geldi.

İran'da Bir Gaz Boru Hattının Patlamasını Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Patlama, İran'ın Huzistan eyaletinde bulunan Ahwaz şehrinde sabah 09: 55'te meydana geldi.

Yerel medya patlamanın Ahwaz Mahshahr yolu üzerinde bulunan gaz boru hattında meydana geldiğini; patlama sırasında bölgeden geçmekte olan bir otobüs, kamyon ve özel aracın yandığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer olayda yaralanan 6 kişinin de hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Patlama sonrası acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:45 Kaynak: DHA

Sabah, İran, Dünya
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