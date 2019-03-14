İran'da Bir Gaz Boru Hattının Patlamasını Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti
51 dakika önce
Patlama, İran'ın Huzistan eyaletinde bulunan Ahwaz şehrinde sabah 09: 55'te meydana geldi.
Patlama, İran
'ın Huzistan eyaletinde bulunan Ahwaz şehrinde sabah 09: 55'te meydana geldi.
Yerel medya patlamanın Ahwaz Mahshahr yolu üzerinde bulunan gaz boru hattında meydana geldiğini; patlama sırasında bölgeden geçmekte olan bir otobüs, kamyon ve özel aracın yandığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer olayda yaralanan 6 kişinin de hastanelere kaldırıldığını duyurdu.
Patlama sonrası acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:45 Kaynak: DHA
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