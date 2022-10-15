Tutuklularla gardiyanlar arasında çatışma ve arbede yaşandığı, daha sonra sona erdiği ifade edilirken yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği cezaevinde kontrolün sağlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'da bir hapishanede yangın çıktı - Son Dakika

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