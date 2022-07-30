İran'da bir İsveç vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da bir İsveç vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklandı

30.07.2022 13:53
İran'da bir İsveç vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklandı

İran'da bir İsveç vatandaşının casusluk suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

İran'da bir İsveç vatandaşının casusluk suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkeyi ziyaret eden bir İsveç vatandaşı, casusluk faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilerek tutuklandı.

Açıklamada, ismi açıklanmayan İsveçlinin, daha önce ülkeyi ziyaret ettiği dönemde bazı şüpheli davranışları ve irtibatları nedeniyle İstihbarat Bakanlığına bağlı karşı casusluk biriminin şüpheli listesine dahil edildiği aktarıldı.

Ülkede Avrupalı bir casusun tutuklanmasının ardından tutuklanan kişinin durumunu ve nasıl yakalandığını öğrenmek amacıyla birkaç ay önce ülkeye yeniden girdiği tespit edilen İsveç vatandaşının, ülkeden ayrılmak üzereyken istihbarat birimleri tarafından savcılığın talimatıyla tutuklandığı belirtildi.

İsveçli şüphelinin daha önce birçok kez İran'ı ziyaret ettiğinin ve bu ziyaretlerinde ülkede gözetim altında tutulan şüpheli unsurlarla iletişim kurduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İran'da 1988'deki toplu idam kararlarında rolü olduğu gerekçesiyle İsveç'te yargılanan eski savcı vekili Hamid Nuri'ye 14 Temmuz'da "savaş suçu" ve "kasten cinayet" suçlarından müebbet hapis cezası verilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında mahkemenin kararının "hukuka aykırı olduğunu ve siyasi nedenlerle alındığını" savunarak, İsveç'in Tahran'daki Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırmıştı. Dışişleri Bakanlığı ayrıca, kararın Tahran- Stockholm arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Ülkede bir İsveç vatandaşının casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının, iki ülke arasındaki gerginliğin ardından gelmesi dikkati çekti.

YORUMLAR
500
Çin Cumhurbaşkanı Xi, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle Telefonda Görüştü Çin Cumhurbaşkanı Xi, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle Telefonda Görüştü İran'da şiddetli yağışlardan kaynaklı sellerde can kaybı 56'ya yükseldi İran'da şiddetli yağışlardan kaynaklı sellerde can kaybı 56'ya yükseldi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tahran, İsveç, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da bir İsveç vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:32 Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira
13:09 Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu
13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!
12:38 Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti
12:33 Irak'ta iç savaş sesleri! Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
12:11 Beninli bakanın Macron'un dokunduğu omzunu temizlediği görüntüler yankı uyandırdı! Fransız medyası görmezden geldi
12:09 5 lira eksik harcadı diye indirildiği market servisinin altına yattı
11:49 Üniversitede final heyecanı can aldı! Sevinçten kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 13:53:38. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da bir İsveç vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement