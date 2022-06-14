İran'da bir kafede çıkan yangında 8 kişi öldü - Son Dakika
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İran'da bir kafede çıkan yangında 8 kişi öldü

14.06.2022 23:50
İran'da bir kafede çıkan yangında 8 kişi öldü

İran'ın başkenti Tahran'da bir doğum günü partisi sırasında bir kafede çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın başkenti Tahran'da bir doğum günü partisi sırasında bir kafede çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, akşam saatlerinde Şehriyar bölgesindeki Meryem kasabasında bir kafede düzenlenen doğum günü partisi sırasında önce bir patlama meydana geldi, sonrasında ise yangın çıktı.

Tahran Kızılay Müdürü Şahin Fethi, yangında 4'ü çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Fethi, 3 çocuk, 3 kadın ve bir erkeğin olay yerinde, 3 yaşındaki bir çocuğun ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini aktardı.

Fethi, patlamaya kafede bulunan helyum gazı içeren balonun yol açmış olabileceğini ancak olayın hala araştırıldığını ifade etti.

Kafede çıkan yangında ölüm nedeni boğulma

Şehriyar Savcılığı ise mekanın bir bodrum katında bulunduğunu, ilk bulgulara göre helyum gazı içeren bir balonun patlayarak alev aldığını sonrasında ise kafenin her tarafına yayılan alevlerin yangına yol açtığını açıkladı.

Açıklamada, mekanın alev almasından sonra, insanların kafenin arka tarafında bulunan mutfağın yanına kaçtığı ancak burada dumandan boğularak hayatlarını kaybettikleri kaydedildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da bir kafede çıkan yangında 8 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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