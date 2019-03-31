Son Dakika Haberleri: İran'da Bir Kişi Eşinin 9 Akrabasını Öldürdü

İran'da Bir Kişi Eşinin 9 Akrabasını Öldürdü

1 saat önce

İran'ın güneybatısında bir kişi, aile içi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin akrabalarından dokuz kişiyi silahla vurarak öldürdü.

İran'da Bir Kişi Eşinin 9 Akrabasını Öldürdü, System.String[]
İran'ın güneybatısında bir kişi, aile içi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin akrabalarından dokuz kişiyi silahla vurarak öldürdü.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Dezful kentindeki silahlı saldırıda aynı aileden dokuz kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

İsmi açıklanmayan saldırgan, anlaşmazlık yaşadığı eşinin akrabalarına dün gece uzun namlulu silahla saldırı düzenledi. Saldırganın dokuz kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla kendini de vurduğu ancak ölmediği belirtildi.

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan bir kişi ile saldırganın hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Dezful Emniyet Müdürü Hüseyin Eydi, ilk incelemelerde olayın aile içi sorunlardan kaynaklandığının tespit edildiğini söyledi. Eydi, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:51 Kaynak: AA

Dezful, İran, Güncel
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