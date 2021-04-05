İran'da bir kişi "İsrail ajanı" suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinde bir kişinin "İsrail ajanı" olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Doğu Azerbaycan İstihbarat Müdürlüğüne dayandırdığı haberinde, "İsrail ajanı" olmakla itham edilen bir kişinin yakalandığını duyurdu.

Haberde ayrıca çeşitli ülkelerin istihbarat servisleri ile bağlantılı oldukları iddia edilen "bazı ajanların" daha gözaltına alındığı aktarıldı.

Gözaltına alınan kişilerin uyruklarına ilişkin ise bilgi verilmedi.