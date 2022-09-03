Bu kapsamda, Türk Kızılayın hazırladığı yardım malzemesi yüklü tırlar da Pakistanlı afetzedelerin yaralarını sarmak için yollarda.

Türk Kızılay yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye 'nin aşırı yağış sonucu sel afetinin yaşandığı Pakistan'a insani yardım malzemesi ulaştırma çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.

Kaynak: AA

Pakistan, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İranlı hayırseverden Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan Kızılay tırlarına yakıt desteği - Son Dakika

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