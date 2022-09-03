İranlı hayırseverden Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan Kızılay tırlarına yakıt desteği - Son Dakika
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İranlı hayırseverden Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan Kızılay tırlarına yakıt desteği

03.09.2022 21:26
İranlı hayırseverden Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan Kızılay tırlarına yakıt desteği

İran'da bir kişi, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a insani yardım malzemesi götüren Türk Kızılay tırlarının yakıt ihtiyacını karşıladı.

İran'da bir kişi, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a insani yardım malzemesi götüren Türk Kızılay tırlarının yakıt ihtiyacını karşıladı.

Türk Kızılay yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin aşırı yağış sonucu sel afetinin yaşandığı Pakistan'a insani yardım malzemesi ulaştırma çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk Kızılayın hazırladığı yardım malzemesi yüklü tırlar da Pakistanlı afetzedelerin yaralarını sarmak için yollarda.

Pakistan yolundaki Türk Kızılay ekibi, İran'ın Kirman şehri yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda mola verdi.

İstasyonda bulunan İranlı Ata Taberi, Kızılay ekibine tırlarla nereye yolculuk yaptıklarını sordu.

Türkiye'den yola çıkan tırlarla sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a insani yardım malzemesi götürüldüğünü öğrenen Taberi, tırların yolculuk boyunca yakacağı yakıt ihtiyacını karşılamak istedi.

Bunun üzerine gerekli evrakları düzenleyerek bağışı teslim alan Türk Kızılay ekibi, Taberi'ye teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Pakistan, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlı hayırseverden Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan Kızılay tırlarına yakıt desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İranlı hayırseverden Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan Kızılay tırlarına yakıt desteği - Son Dakika
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