İran'da bir köyde 120 kişi zehirlendi - Son Dakika

İran'ın Kirmanşah eyaletindeki Selas Babacani ilçesine bağlı bir köyde henüz bilinmeyen bir nedenle 120 kişinin zehirlendiği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Selas Babacani Kaymakamı Yedullah Şükri, "Şeyh Salleh köyünden 17 kişi dün Sahra Hastanesi'ne zehirlenme şikayetiyle gelmişti. Bugün itibarıyla bu sayı 120'ye ulaştı." dedi.

Zehirlenme vakasındaki artışın ardından köye 11 ambulans ve sağlık ekibi gönderildiğini aktaran Şükri, zehirlenmenin köyün içme suyundan kaynaklandığını düşündüklerini, konuyla ilgili araştırmanın sürdüğünü söyledi.