İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber koronavirüs sebebiyle komaya girdi

Tahran Milletvekili Fatma Rehber, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine komaya girdi. Rehber'in sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

ÖLÜM HABERLERİ YALANLANDI

Fatma Rehber'in komaya girdiğinin duyulmasının hemen ardından öldüğü iddia edildi. Ölüm haberleri kısa süre içerisinde yalanlandı.

DAHA ÖNCE 1 MİLLETVEKİLİ ÖLMÜŞTÜ

İran'da hızla yayılan koronavirüs, kısa sürede devlet erkanından birçok kişiye bulaşmıştı. Daha önce Tahran Milletvekili Dr. Muhammed Ali Ramazani de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 107'YE YÜKSELDİ

İran'da koronavirüs nedeniyle 15 kişi daha yaşamını yitirdi, can kaybı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, corona virüs nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 92'den 107'ye çıktığını belirtti. Cihanpur, toplam vaka sayısının da 3 bin 513 olduğunu ifade etti.

En çok vakaya Tahran, Kum, İsfahan, Merkezi, Mazenderan ve Gilan'da rastlandığını söyleyen Cihanpur, şu ana kadar koronavirüse yakalanan 739 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini aktardı.

İRAN'DA TÜM OKUL VE ÜNİVERSİTELER KAPATILDI

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin corona virüs tedbirleri kapsamında 20 Mart'a kadar tatil edildiğini söyledi.Vatandaşların tatili fırsat olarak değerlendirmemesini ve seyahat etmemesini isteyen Nemeki, "Gidiş-gelişleri önlemek için sert önlemler alacağız. Vatandaşlardan evlerinde kalmasını rica ediyorum. Bu hafife alınacak bir mesele değildir. Koronavirüsün yayılma hızı ve tesir etme derecesi çok yüksek. Yolculuk çok tehlikeli" diye konuştu.