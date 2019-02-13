İran'da Bir Otobüse Bombalı Saldırı Gerçekleştirildi.
5 saat önce
IHAAW191138-ASA/13-02-2019- İran'da bir otobüse bombalı saldırı gerçekleştirildi.
IHAAW191138-ASA/13-02-2019
- İran
'da bir otobüse bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaklaşık 20 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı iddia edildi. 13.02.2019 19: 11: 38 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:17 Kaynak: İHA
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