Son Dakika Haberleri: İran'da Bir Otobüse Bombalı Saldırı Gerçekleştirildi.

İran'da Bir Otobüse Bombalı Saldırı Gerçekleştirildi.

5 saat önce

IHAAW191138-ASA/13-02-2019- İran'da bir otobüse bombalı saldırı gerçekleştirildi.

İran'da Bir Otobüse Bombalı Saldırı Gerçekleştirildi., System.String[]
IHAAW191138-ASA/13-02-2019

- İran'da bir otobüse bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaklaşık 20 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı iddia edildi. 13.02.2019 19: 11: 38 TSI
NNNN - ZAHEDAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:17 Kaynak: İHA

İran, 3. Sayfa
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