İran'da bir petrokimya tesisinde yangın çıktı - Son Dakika
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İran'da bir petrokimya tesisinde yangın çıktı

01.04.2022 15:51
İran'da bir petrokimya tesisinde yangın çıktı

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan Mahşehr Petrokimya Şirketi'ne ait tesislerde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan Mahşehr Petrokimya Şirketi'ne ait tesislerde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentindeki Petrokimya Özel Ekonomik Bölgesi'nin Halkla İlişkiler ve Acil Durum Sözcüsü Muhsin Edibi, Mahşehr Petrokimya Şirketi tesislerinde gece yangın çıktığını duyurdu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının tamamen söndürüldüğünü aktaran Edibi, yangında 2 kişinin yaralandığını söyledi.

Edibi, yangının neden kaynaklandığının henüz bilinmediğini ve çıkış sebebinin tespiti için incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

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Halkla İlişkiler, Yangın, İran, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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