- İran'da bir pizzacı, yaptığı pizzaları ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına dağıttı - Son Dakika

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- İran'da bir pizzacı, yaptığı pizzaları ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına dağıttı
6 saat önce
- İran'da bir pizzacı, yaptığı pizzaları ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına dağıttı İran'ın başkenti Tahran'da bir pizza dükkanı sahibi, yaptığı 150 pizzayı sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıttı.
- İran'da bir pizzacı, yaptığı pizzaları ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına dağıttı
TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da bir pizza dükkanı sahibi, yaptığı 150 pizzayı sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıttı.
İran'ın başkenti Tahran'da korona virüs salgını nedeniyle kapatılan yerel bir pizza salonu, Tahran'da bulunan Ziyaiyan Hastanesi çalışanlarına 150 adet pizza yapmak için yeniden açıldı. Yapılan pizzalar, hastanedeki sağlık çalışanlarına götürüldü. Söz konusu görüntüler hızla sosyal medyada yayılırken, pizzacının duyarlı davranışı İranlıların takdirini topladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:28 Kaynak: İHA
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