İran'da Bir Yılda 670 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
1 saat önce
İran Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Muhammed Mesud Zahidiyan ülkesinde bir yılda 670 ton uyuşturucu ele geçirildiğini söyledi.
İran Emniyet Genel Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Muhammed Mesud Zahidiyan ülkesinde bir yılda 670 ton uyuşturucu ele geçirildiğini söyledi.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran
'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Zahidiyan, "İran'da bir yılda 670 ton uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuların çoğunu afyon sakızı oluşturuyor." dedi.
Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan kişilerin geçen yıla oranla 2 kat arttığını dile getiren Zahidiyan, rehabilitasyon merkezlerine alınan ve sokaklarda yaşayan uyuşturucu bağımlılarının sayısında ise yüzde 10 oranında artış gözlendiğini dile getirdi.
Zahidiyan, sınır bölgelerinde uyuşturucuyla mücadele alanında elektronik sistemlerin devreye gireceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:21 Kaynak: AA
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