Son Dakika Haberleri: İran'da Bir Yılda 670 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İran'da Bir Yılda 670 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

İran Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Muhammed Mesud Zahidiyan ülkesinde bir yılda 670 ton uyuşturucu ele geçirildiğini söyledi.

İran'da Bir Yılda 670 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
İran Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Muhammed Mesud Zahidiyan ülkesinde bir yılda 670 ton uyuşturucu ele geçirildiğini söyledi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Zahidiyan, "İran'da bir yılda 670 ton uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuların çoğunu afyon sakızı oluşturuyor." dedi.

Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan kişilerin geçen yıla oranla 2 kat arttığını dile getiren Zahidiyan, rehabilitasyon merkezlerine alınan ve sokaklarda yaşayan uyuşturucu bağımlılarının sayısında ise yüzde 10 oranında artış gözlendiğini dile getirdi.

Zahidiyan, sınır bölgelerinde uyuşturucuyla mücadele alanında elektronik sistemlerin devreye gireceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:21 Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İran, Güncel
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