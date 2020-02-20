İran'da biri doktor, 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da biri doktor, 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi - Son Dakika Dünya

İran'da biri doktor, 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi

6 saat önce

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından biri doktor, 3 kişide daha virüs tespit edildi.

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından biri doktor, 3 kişide daha virüs tespit edildi.

3 KİŞİDE DAHA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, basına yaptığı açıklamada, Kum'da 2, Arak kentinde de 1 İranlı olmak üzere tedavi altına alınan üç kişide daha virüs tespit edildiğini duyurdu.

Cihanpur, "Hastanelerde tedavi altına alınan üç kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 5'e yükseldi." dedi.

Arak kentindeki hastanın Kum kentinden gelen bir doktor olduğunu aktaran Cihanpur, hastaların karantinaya alındığını kaydetti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da dün ilk kez Kovid-19 vakası tespit edilmişti. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 İran vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İran devlet televizyonu da hayatını kaybeden iki kişinin Çin'e seyahat etmediklerini ve Kum'da yaşayan İran vatandaşları olduklarını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 75 bin 700'ü geçerken 2 bin 128 kişi de salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

İran'da biri doktor, 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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YORUMLAR (12)
  • ESOES: Sözleşmeli olmak istemiyoruz haklar sizinnolsun aradaki parasal açığı kapatın.ayni isi yapip bin lira az almak akıl karı değil. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ADOLF: Millet yazıyor ki oho çin işte sen yaptın sende böyle çekiyorsun ulan beyniniin hormonları ters köşe yapmış haberin yok sana yayılsa buraya gelse ne diyeceksin merak ediyorum :D eh işte takdiri ilahi ya ne yaparsın :D Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Uz.Dr. Şakir: inşallah tedavisi bulunmaz, büyük bir kıyım olur ve insanlık tarihi hatalarından arınmış bir şekilde yeni bir sayfa açar. Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
  • ADOLF: benim kafadan birini burada görmek ne kadar ilginç benim de temennim bu azıtmış milleti delirmiş kafa yapılarını bir güzel resetlesin yok etsin :D herşey ayrı ayrı tiskindirici artık dünyanın bu insanlar ile çekilecek bir tarafı yok 0 3 Yayından Kaldır
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