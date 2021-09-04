İran'da "Bölgesel Bakanlar Oluşturma Planı" başlıklı yasa tasarısı meclise sunuldu - Son Dakika

İran'da bir grup milletvekili, onaylanması halinde İran'ı 10 bölgeye bölecek ve her bölgenin yerel yetkililerle hükümet arasındaki ilişkilerini düzenlemekten sorumlu bir bakana sahip olacağı yasa tasarısını meclise sundu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, bir grup milletvekili tarafından Meclis Başkanlığına sunulan "Bölgesel Bakanlar Oluşturma Planı" başlıklı yasa tasarısı, ülkenin ekonomik kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Tasarı, üretim faktörlerini ve iş gücünü artırmak, bölgeler ve eyaletler arasındaki sorunları çözmek ve bölgelerin çeşitli ekonomik kapasite ve kabiliyetlerinden faydalanmak amacıyla ülkenin 10 bölgeye ayrılmasını ve her bir bölge için bir bölge bakanı görevlendirilmesini öngörüyor.

Meclis Başkanlığına sunulan tasarı, incelenmek üzere İçişleri Komisyonuna gönderildi.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, 29 Ağustos'ta devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, eyaletlerde görevli valilerin yetkilerini artırmayı ve eyaletlerin daha çok yerel yönetimler tarafından alınan kararlarla yönetilmesini istediklerini belirtmişti.