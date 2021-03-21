Son dakika haberi: İran'da bombalı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi: İran'da bombalı saldırı: 1 ölü
21.03.2021 13:59
Son dakika gündem haberine göre İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Nevruz bayramının ilk günü düzenlenen bombalı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Düzenlenen saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin açıklama yapılmazken, bölgede "Ceyşul Adl" adlı örgütün terör faaliyetleri yaptığı biliniyor.
-İHA-
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