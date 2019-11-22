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İran'da bu defa hükümet yanlıları sokakta

6 saat önce

İran'da Devrim Muhafızları'nın akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla başlayan protestoların kontrol altına alındığını açıklamasından bir gün sonra hükümet yanlıları sokağa çıktı

İran'da bu defa hükümet yanlıları sokakta, System.String[]

İran'da Devrim Muhafızları'nın akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla başlayan protestoların kontrol altına alındığını açıklamasından bir gün sonra hükümet yanlıları sokağa çıktı.


Tasnim haber ajansına göre ülkenin güneydoğu ve güneybatısında bulunan kentlerde yönetime destek verenler geçen hafta başlayan gösteriler aleyhine sloganlar attı.

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Devrim Muhafızları, Hükümet, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:49 
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