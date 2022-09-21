İranlı türbedar, Selçuklu'nun kurucusu Tuğrul Bey'in anıt mezarına evi gibi bakıyor

İran'da bulunan Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey'in anıt mezarı "Tuğrul Kulesi"nin 20 yıldır türbedarlığını yapan Kasım Kanberi, tarihi yapıya evi gibi bakıyor.

Başkent Tahran'a bağlı Rey kentinde bulunan Tuğrul Kulesi, ülkedeki Selçuklu dönemi eserlerinin aksine bakımlı olmasıyla dikkati çekiyor.

İhtişamı ve farklı mimari özellikleriyle de ilgi gören anıt mezarın türbedarlığını 20 yıla yakın süredir yapan İran- Irak Savaşı gazisi Kasım Kanberi, 3 bin metrekarelik alana sahip Tuğrul Kulesi'ni adeta evi gibi görüyor. Her türlü bakımını yapmanın yanı sıra ziyaretçilere de detaylı bilgi veren Kanberi, tarihi yapıda zamanının çoğunu geçirip, tüm işlerini de anıt mezardaki mesaisine göre ayarlıyor.

Bilimsel metotlara göre inşa edilen anıt mezarı ve türbedarlığının serüvenini AA muhabirine anlatan Kanberi, 2003 yılında başladığı bu görevini yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğünü aktararak, "Buraya gelişim tesadüf mü bilmiyorum, ben bunu hayırlı bir olay olarak değerlendiriyorum." dedi.

Daha önce buranın çok bilinmediğini, 2001'deki görüntülere bakıldığında Tuğrul Kulesi'nin burada olduğunun anlaşılamadığını söyleyen Kanberi, "Hatta biri adres sorduğunda 'ben Tuğrul Kulesi'nin oradayım' dese, maalesef kimse neresi olduğunu bilemezdi." diye konuştu.

Kendisinin orada göreve başlamasının, tarihi yapının korunması amacıyla "manevi bir taleple" gerçekleştiğine inandığını dile getiren Kanberi, "Hazreti Tuğrul'un ve bu iki büyük milletin (Türk ve Farslar) hizmetinde olmak benim için büyük bir onurdur. Bu iki büyük milletin hizmetinde ne kadar kalacağım Hazreti Mevlana ve Hazreti Tuğrul'un Rabb'inin vereceği bir karardır, O ne kadar fırsat verirse o kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

" Türkiye'yi ikinci vatanım olarak görüyorum"

Ak sakalı, seyrekleşmiş saçları ve hafifçe kamburlaşmış bedeniyle daha yaşlı bir görüntüye sahip İranlı türbedar, 1961 doğumlu olduğunu aktararak, "Beni görünler 100 yaşı devirdiğimi söylüyor, onlara cevaben 'yüzyıldan daha fazla yaşadığımı' ama 61 yaşında olduğumu söylüyorum." şeklinde konuştu.

Ömrünün son 20 yılını Tuğrul Kulesi'nde geçiren, 5 günü geçen izin kullanmadığını, doğduğu yeri ya da memleketini ziyaret için bile izin kullanmadığını belirten Kanberi, eşinin, pazar gününü bile ona ve 2 oğluna ayırmadığı için şikayet ettiğini ancak yine de kendisini her zaman anlayışla karşıladığını anlattı.

Anıt mezarın güvenliğini ve türbedarlığını üstlenmesinin sebeplerinden birisinin de iki büyük ülkenin kültürüne aşık olmasından kaynaklandığını söyleyen Kanberi, Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü, Türkiye'den, özellikle Konya'dan gelen ziyaretçilere hizmet etmeyi ise vazifesinin gereği olarak gördüğünü kaydetti.

Büyük İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye olan sevgi ve bağlılığını vurgulayan Kanberi, daha önce birkaç kez Konya'ya giderek ziyaret ettiği Mevlana'yı tekrar ziyarete gitmek istediğini dile getirdi.

Büyük Selçuklu Devleti'nin sultanı Tuğrul Bey'in anıt mezarının türbedarı Kasım Kanberi, Mevlana'yı ziyaret etmemiş İran ve Türk vatandaşlarına, muhakkak Konya'ya giderek büyük mutasavvıfı ziyaret etmelerini tavsiye etti.

Tuğrul Bey Kimdir?

Orta Asya'daki Cend şehrinde 995 yılında doğan Tuğrul Bey, babasının bir savaşta şehit düşmesinin ardından dedesi Selçuk Bey tarafından yetiştirildi. Selçuk Bey'in vefatı üzerine 1025'te Selçuklu hanedanının başına geçti. Dandanakan Savaşı'nda (1040) Gaznelilere karşı elde ettiği zaferin ardından kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk sultanı ilan edildi.

Bizans karşısında sürekli savunma durumunda olan İslam dünyası, Tuğrul Bey'le birlikte hücuma geçti. Bağdat ve Rey'i imar eden Tuğrul Bey, yakalandığı hastalık sonucu 4 Eylül 1063 tarihinde Rey'de vefat etti.