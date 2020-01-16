İran'da çalamadığı enstrümanla Antalya sokaklarında harçlığını topluyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İran'da çalamadığı enstrümanla Antalya sokaklarında harçlığını topluyor - Son Dakika

İran'da çalamadığı enstrümanla Antalya sokaklarında harçlığını topluyor

6 saat önce

Türkiye aşığı üniversite öğrencisi İranlı Sahra Moradi'nin sokakta Hang Drum'la çaldığı müzikle vatandaşların beğenisini topluyor.

İran'da çalamadığı enstrümanla Antalya sokaklarında harçlığını topluyor, System.String[]

Türkiye aşığı üniversite öğrencisi İranlı Sahra Moradi'nin sokakta Hang Drum'la çaldığı müzikle vatandaşların beğenisini topluyor. Ülkesinde çok sevdiği müziğini yasak olduğu gerekçesiyle çalamadığını belirten Moradi, "Amacım bu aleti daha iyi yerlerde profesyonel bir şekilde çalmak" dedi.


İran vatandaşı 31 yaşındaki Sahar Moradi, 1,5 yıl önce geldiği Türkiye'de ilk olarak Eskişehir'de 1 yıl Türkçe eğitimi aldı ardından Antalya'ya yerleşti. Burada üniversite eğitimini sürdüren Moradi, ülkesinde öğrendiği ancak yasak olduğu için çalamadığı Hang Drum enstrümanını, Antalya sokaklarında çalmaya başladı. Vatandaşların ilgisini ve dikkatini çekmeyi başaran genç kadın, Hang Drum'ı kucağına yerleştirip el ve parmaklarıyla çaldığı meditasyon müzikleriyle harçlığını çıkarıyor.


"Türk insanı bana çok destek veriyor"


Ülkesinde müzik çalamadığını belirten Sahar Moradi, Türk insanın yaptığı müzik konusunda kendisine çok destek verdiğini söyledi. Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Moradi, "Türk insanları bana çok destek veriyor. Çok iyiler ve bu benim dikkatimi çekiyor. Türkiye'nin kültürünü çok seviyorum. Antalya'yı çok beğendim. Çünkü yemyeşil. Bir de burada deniz var. İnsanlar yabancıları çok iyi ağırlıyorlar. Harçlığımı da bu şekilde çıkarıyorum. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.


Moradi, okulunu bitirince çaldığı enstrümanını daha iyi yerlerde profesyonel bir şekilde çalmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Türkiye, Antalya, İran, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendisine dini nikahlı eş yapmak istediği baldızının boğazını kesen adam, "Cehenneme girer miyim?" diye sormuş
Hafter, Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti Annesi gözleri önünde öldürülen genç kız, babası için en ağır cezayı istedi Başörtüsüz fotoğrafı yayınlanan hakem, İran'a giremiyor

Son Dakika Haberleri
17:13 ABD'de uçak havadayken motorundan kıvılcım çıktı? O anlar kamerada - Son Dakika Haber
17:09 Kısa devre evi küle çevirdi - Son Dakika Haber
17:05 Tarihi eserleri satmayı planlarken yakalandılar - Son Dakika Haber
17:04 Tel Abyad'da SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 5 ölü - Son Dakika Haber
17:03 Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika Haber
16:40 YouTuber'dan tepki çeken video! Binlerce kağıt havluyu böyle israf etti - Son Dakika Haber
16:25 Erdoğan, İmamoğlu'nun zarfından sonra da aynı ifadeyi kullandı: Yapacağız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 17:14:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da çalamadığı enstrümanla Antalya sokaklarında harçlığını topluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]