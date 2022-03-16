İran'da "Çarşamba Suri" kutlamaları - Son Dakika
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İran'da "Çarşamba Suri" kutlamaları

16.03.2022 09:23

İranlılar havai fişek ve maytapları ateşe vermesi Dilek balonlarının havaya bırakılması İranlıların ateşin üzerinden atlaması Kutlamalardan detaylar TAHRAN - İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son Çarşamba gecesi olan "Çarşamba Suri" başkent Tahran'da kutlandı.

İranlılar havai fişek ve maytapları ateşe vermesi

Dilek balonlarının havaya bırakılması

İranlıların ateşin üzerinden atlaması

Kutlamalardan detaylar TAHRAN - İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son Çarşamba gecesi olan "Çarşamba Suri" başkent Tahran'da kutlandı. Nevruz Bayramı öncesi son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda İranlı gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek ve maytapları ateşe veriyor veya dilek balonlarını havaya bırakıyor.

İran'da Çarşamba Suri kutlamaları
İran'da Çarşamba Suri kutlamaları
İran'da Çarşamba Suri kutlamaları

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İranlılar, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamaları - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da "Çarşamba Suri" kutlamaları - Son Dakika
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