İran'da "Çarşamba Suri" kutlamaları - Son Dakika

İranlılar havai fişek ve maytapları ateşe vermesi

Dilek balonlarının havaya bırakılması

İranlıların ateşin üzerinden atlaması

Kutlamalardan detaylar TAHRAN - İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son Çarşamba gecesi olan "Çarşamba Suri" başkent Tahran'da kutlandı. Nevruz Bayramı öncesi son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda İranlı gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek ve maytapları ateşe veriyor veya dilek balonlarını havaya bırakıyor.