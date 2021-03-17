İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında 8 kişi öldü, 900 kişi de yaralandı - Son Dakika

İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında 8 kişi öldü, 900 kişi de yaralandı

17.03.2021 00:20

İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği, 900 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ülkede geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 3 kişi ölmüş, 1403 kişi yaralanmıştı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, yaptığı açıklamada, Nevruz Bayramı öncesi kutlanan "Çarşamba Suri" ile ilgili bilgi verdi.

Yapılan kutlamalarda şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 900 kişinin de yaralandığını belirten Kulivend, 72 kişinin uzuvlarını kaybettiğini, 234 kişinin vücudunda yanıklar oluştuğunu ve 300 kişinin de gözlerinden yara aldığını söyledi.

İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 8 kişi öldü, 900 kişi de yaralandı

GEÇEN YIL DA KAN AKMIŞTI

Ülkede geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 3 kişi ölmüş, 1403 kişi yaralanmıştı.

ÇARŞAMBA SURİ NEDİR?

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekler patlatıyor ve maytaplar yakıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlıyor.

İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 8 kişi öldü, 900 kişi de yaralandı
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 8 kişi öldü, 900 kişi de yaralandı
İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 8 kişi öldü, 900 kişi de yaralandı

Nevruz Bayramı, Çarşamba, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 8 kişi öldü, 900 kişi de yaralandı - Son Dakika Dünya


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