İran'da casusluk suçlamasıyla hapse mahkum edilen British Council çalışanı serbest bırakıldı - Son Dakika

İran'da 2019'da casusluk nedeniyle 10 yıl hapse mahkum edilen İngiltere'nin yurt dışında kültürel faaliyetlerini yürüten kuruluşu British Council çalışanı Ares Emiri'nin serbest bırakıldığı bildirildi.

British Council'den yapılan yazılı açıklamada, Emiri hakkındaki suçlamaların temyiz mahkemesi konumundaki İran Yüksek Mahkemesi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "British Council çalışanı ve İran vatandaşı Ares Emiri'nin avukatı tarafından yapılan başarılı temyiz başvurusunun ardından İran Yüksek Mahkemesi'nde kendisine daha önce yöneltilen tüm suçlamalardan beraat ettiğini doğrulamaktan çok memnunuz. O, serbest bırakıldı ve İngiltere'ye döndü." denildi.

İngiltere'de yaşayan ve bu ülkenin yurt dışında kültürel faaliyetlerini yürüten British Council adlı kuruluşunda çalışan Emiri, ailesini ziyaret etmek için geldiği İran'da Mart 2018'de "milli güvenliğe aykırı eylemler" gerekçesiyle tutuklanmıştı. "Kültürel nüfuz ve dönüşüm projelerinin yöneticisi" olduğu öne sürülen Emiri, Mayıs 2019'da mahkeme tarafından 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 21 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, Emiri'nin İngiltere istihbarat servislerinden eğitim aldığını öne sürmüştü.

Emiri'nin suçlamalardan beraat etmesi veya serbest bırakılmasına ilişkin İranlı yetkililerden henüz açıklama gelmedi.

İran, aralarında İngiltere'nin de bulunduğu küresel güçlerle ABD'nin 2018'de tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler yürütüyor. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtiyor.