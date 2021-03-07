İran'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan İngiltere-İran vatandaşı Zaghari tahliye edildi - Son Dakika

İran'ın 2016 yılında casusluk suçlamasıyla tutukladığı İran-İngiltere çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'ın mahkumiyet süresini tamamlamasıyla tahliye edildiği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Zaghari'nin avukatı Hüccet Kirmani, müvekkilinin verilen 5 yıllık hapis cezasını tamamladığını ve tahliye edildiğini söyledi.

Kirmani, Zaghari'nin son bir yıldır ev hapsinde bulunduğunu ve elektronik kelepçelerinin söküldüğünü belirterek, "İran karşıtı propaganda yapmak" suçlamasıyla yargılandığı dava duruşmasının 14 Mart'ta görüleceğini aktardı.

İran ve İngiltere arasında gerginliğe neden olmuştu

İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe???????, 2016 yılında İran'dan İngiltere'ye dönerken havaalanında gözaltına alınmış ve daha sonra da "İran rejimini ortadan kaldırma ve casusluk" suçlamalarıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Zaghari'nin, Tahran yönetimi tarafından diplomatik hedefler için rehin tutulduğunu savunmuş, yargılama süreci ve tıbbi tedaviye erişim eksikliği gerekçe gösterilerek Zaghari'ye İngiltere tarafından diplomatik koruma sağlanmıştı.

Tahran yönetimi ise çifte vatandaşlığı tanımadığını ve bu yüzden İngiltere hükümetinin Zaghari'ye sağladığı diplomatik koruma kararının geçerli olmadığını savunarak, İngiltere'yi İran'ın iç işlerine karışmakla suçlamıştı.

Ayrıca, İngiltere, çifte vatandaş olan ve İngiliz hükümeti ile bağlantılı kuruluşlar için çalışan İran vatandaşlarına bu ülkeye yapacakları seyahatler konusunda uyarıda bulunmuştu.