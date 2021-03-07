İran'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan Nazanin Zaghari serbest bırakıldı - Son Dakika

İran'da casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan İngiltere-İran vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'nin 5 yıllık mahkumiyet süresinin tamamladığı ve serbest bırakıldığı açıklandı.

İran'da 2016 yılında casusluk suçlamasıyla tutuklanan İngiltere-İran vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe serbest bırakıldı. Ratcliffe'nin avukatı Hüccet Kirmani, müvekkillinin 5 yıllık mahkumiyet süresini tamamladığını ve mahkeme kararıyla serbest bırakıldığını belirtti. Kirmani, müvekkili Zaghari'nin son 1 yıldır ev hapsinde bulunduğunu ve mahkemenin serbest bırakılması yönündeki kararının ardından elektronik kelepçelerinin söküldüğünü açıkladı.

Ratcliffe, 2016 yılında İran karşıtı propaganda ve casusluk faaliyetleri nedeniyle İran'dan İngiltere'ye dönerken, Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havaalanında tutuklanmış ve 5 yıl hapse mahkum edilmişti. İran ile İngiltere arasında siyasi krize neden olan tutuklama sonrası, dönemin İngiltere Başbakanı Jeremy Hunt, Zaghari'nin Tahran yönetimi tarafından diplomatik hedefler için rehin tutulduğunu ifade etmişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)