İran'da casuslukla yargılanan Fransız akademisyene 6 yıl hapis cezası - Son Dakika

İran'da casuslukla yargılanan Fransız akademisyene 6 yıl hapis cezası

Fransa adına casusluk yapmakla suçlanan Fransa ve İran vatandaşlığı bulunan akademisyen Fariba Adelkhah'ın 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

İran'da casuslukla yargılanan Fransız akademisyene 6 yıl hapis cezası, System.String[]

Fransa adına casusluk yapmakla suçlanan Fransa ve İran vatandaşlığı bulunan akademisyen Fariba Adelkhah'ın 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.


İran basınına konuşan İran-Fransa vatandaşı akademisyen Fariba Adelkhah'ın avukatı Said Dehgan, Adelkhah'ın 6 yıl hapse mahkum edildiğini söyledi. Adelkhah'ın milli güvenliği tehdit etmek ve casusluktan dolayı yargılandığını söyleyen Dehgan, "Ülke güvenliğini tehdit etme suçundan 5 yıl ve İslam Cumhuriyeti aleyhinde kara propaganda yapma suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı" dedi.


Fransa-İran çifte vatandaşlığına sahip akademisyen Fariba Adelkhah, Fransa adına casusluk yapmak ve milli güvenliğe tehdit oluşturmak suçlarından dolayı 15 Haziran 2019 tarihinde İran'da tutuklanmıştı. - TAHRAN

Fransa, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 01:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran'da casuslukla yargılanan Fransız akademisyene 6 yıl hapis cezası - Son Dakika

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