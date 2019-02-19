Son Dakika Haberleri: İran'da Çatı Katında Gecekondu Piyasası Oluştu

İran'da Çatı Katında Gecekondu Piyasası Oluştu

37 dakika önce

İran'ın başkenti Tahran'da ekonomik sorunlara bağlı olarak halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle "çatı katlarında gecekondu" piyasası oluştu.

İran'da Çatı Katında Gecekondu Piyasası Oluştu, System.String[]
İran'ın başkenti Tahran'da ekonomik sorunlara bağlı olarak halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle "çatı katlarında gecekondu" piyasası oluştu.

İranonline haber sitesine göre, son yıllarda ülkedeki ekonomik kriz ve halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle Tahran başta olmak üzere metropol şehirlerde çatı katı alım-satımının revaçta olduğu belirtildi.

Tahran'ın 7'nci nahiye, 4'üncü bölgesindeki Şemiran Nu Mahallesinde alım-satım ve kira için çatı katı mafyasının faaliyet gösterdiğine yer verilen haberde, çatıya yapılan gecekondu evlerin metre karesinin 1 ila 3 milyon tümen arasında (yaklaşık 85 ila 250 dolar) satıldığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:46 Kaynak: AA

Tahran, İran, Güncel
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