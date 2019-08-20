İran'da çatışma: 1 ölü
5 dakika önce
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kentinde çıkan çatışmada 1 devrim muhafızı öldü.
İran Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:16 Kaynak: AA
'ın Batı Azerbaycan
eyaletine bağlı Serdeşt kentinde çıkan çatışmada 1 devrim muhafızı öldü.
İran devlet televizyonunun haberine göre, dün gece Irak
sınırındaki Serdeşt kentinde Devrim Muhafızları
Ordusuna bağlı birlikler ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 1 devrim muhafızının hayatını kaybettiği belirtildi.
Haberde başka ayrıntı paylaşılmadı.
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