Son Dakika Haberleri: İran'da çatışma: 1 ölü
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İran'da çatışma: 1 ölü

5 dakika önce

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kentinde çıkan çatışmada 1 devrim muhafızı öldü.

İran'da çatışma: 1 ölü, System.String[]
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kentinde çıkan çatışmada 1 devrim muhafızı öldü.
İran devlet televizyonunun haberine göre, dün gece Irak sınırındaki Serdeşt kentinde Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı birlikler ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 1 devrim muhafızının hayatını kaybettiği belirtildi.
Haberde başka ayrıntı paylaşılmadı.
İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:16 Kaynak: AA
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