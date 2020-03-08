İran'da çatışma: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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İran'da çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

İran'ın güneydoğusunda Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İran'da çatışma: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

İran'ın güneydoğusunda Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İran İstihbarat Bakanlığı'na ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan- Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada Ceyşu'l Adl örgütü üyesi olduğu öne sürülen İlyas Naruyi öldürüldü.

Naruyi'nin Nikşehr kentindeki 2 Devrim Muhafızı'nın öldürüldüğü saldırının emrini veren kişi ve Haş bölgesinde 27 Devrim Muhafızı'nın öldürüldüğü otobüs saldırısının zanlılarından olduğu iddia edildi.

Açıklamada, 8 Şubat'ta, Zahidan kenti 15 Nolu Karakol'a bombalı saldırı hazırlığındaki örgüt üyeleriyle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 2 kişinin yaralı ele geçirildiği ifade kaydedildi.

İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:02 Kaynak: AA
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