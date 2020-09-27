İran'da çatışma: 2 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

İran'ın Irak sınırında güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada iki güvenlik görevlisi öldü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Deşte Azadegan ilçesinde devriye görevi yapan sınır muhafızları ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve birinin yaralandığı belirtilirken silahlı grupların da kayıp verdiği kaydedildi.