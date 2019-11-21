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İran'da çevre aktivistlerine casusluktan 4 ila 10 yıl hapis
6 saat önce
İran'da "askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyeti yürütmekle" suçlanan 6 çevre aktivisti, yargılandıkları mahkeme tarafından 4 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İran'da "askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyeti yürütmekle" suçlanan 6 çevre aktivisti, yargılandıkları mahkeme tarafından 4 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, casusluk suçlamasıyla yargılanan çevre aktivistleri hakkında yapılan 36 duruşma sonunda mahkemenin çevrecileri hapse mahkum ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:19
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