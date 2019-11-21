Son Dakika Haberleri: İran'da çevre aktivistlerine casusluktan 4 ila 10 yıl hapis
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İran'da çevre aktivistlerine casusluktan 4 ila 10 yıl hapis

6 saat önce

İran'da "askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyeti yürütmekle" suçlanan 6 çevre aktivisti, yargılandıkları mahkeme tarafından 4 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran'da çevre aktivistlerine casusluktan 4 ila 10 yıl hapis, System.String[]

İran'da "askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyeti yürütmekle" suçlanan 6 çevre aktivisti, yargılandıkları mahkeme tarafından 4 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, casusluk suçlamasıyla yargılanan çevre aktivistleri hakkında yapılan 36 duruşma sonunda mahkemenin çevrecileri hapse mahkum ettiğini açıkladı.

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İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:19 
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