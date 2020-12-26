İran'da çıkartma teknesi alabora oldu: 7 kayıp
26.12.2020 23:38
İran'da 7 mürettebatın bulunduğu çıkartma teknesinin alabora olduğu duyuruldu.
İran'da 7 mürettebatın bulunduğu çıkartma teknesinin alabora olduğu duyuruldu. Kayıp mürettebat üyeleri için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 7 mürettebatlı çıkartma teknesinin alabora olduğu duyuruldu. İran medyası, kaybolan mürettebat üyeleri için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. İran Deniz Arama ve Kurtarma Merkezi'nden yapılan açıklamada, "12 Nolu Cankurtaran Gemisi Keşm Adası'ndan bölgeye sevk edilmiş, bölgenin deniz ve hava takibi için Hürmüz Boğazı'nda ilgili görevlilerle gerekli koordinasyon yapılmıştır" denildi.
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