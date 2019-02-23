Son Dakika Haberleri: İran'da Cinsiyet Eşitliği Teklifi

İran'da Cinsiyet Eşitliği Teklifi

59 dakika önce

İran'da mecliste boşanan çiftlere eşit velayet hakkı tanınması dahil bir dizi değişiklik öneren yasa teklifi sunuldu.

İran'da Cinsiyet Eşitliği Teklifi, System.String[]
İran'da mecliste boşanan çiftlere eşit velayet hakkı tanınması dahil bir dizi değişiklik öneren yasa teklifi sunuldu.

Kadın ve Aileden Sorumlu İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume Ebtekar, meclise kadın haklarıyla ilgili yasa teklifi sunulduğunu açıkladı. Ebtekar, meclise sunulan yasa teklifinde kadınların boşanma haklarıyla da ilgili düzenleyici maddelerin olduğunu söyledi. Yürürlükte olan Medeni Kanunda, erkeğin istediği zaman eşini boşama olduğuna dikkat çeken Ebtekar, "Bizce bu böyle olmamalı ve boşanmanın belli şartları olmalı" ifadelerinde bulundu.

Ebtekar, "kan parası" tazminatının da kadın-erkek eşitliğine göre yeniden düzenlenmesi teklifinde bulunduklarını kaydetti.

"Din alimlerinin onayı alınmalı"

İran Meclisi Adalet Komisyonu Başkan Vekili Yahya Kemalipur geçtiğimiz günlerde verdiği bir mülakatta, yasa teklifiyle ilgili, "Din alimlerinin onayının olması lazım" açıklaması yapmıştı. Kemalipur, "Eğer din alimleri, kadının ve erkeğin eşit kan parası tazminatı vermesini sorunsuz görürlerse, yasanın mecliste onaylanması yolu açılır" açıklamasında bulunmuştu.

Velayet eşitliği teklifi de hazırlanıyor

Ebtekar, yasa teklifinin önceliklere göre hazırlandığını belirterek, boşanmadan sonra çocuğun velayeti konusundaki kanunlarda kadın-erkek eşitliğini sağlayacak yasa teklifi hazırlayacaklarını açıkladı. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:51 Kaynak: İHA

fuat oktay, İran, Güncel
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