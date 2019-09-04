Son Dakika Haberleri: İran'da 'çocuk gelin' skandalı… görüntüler yayınlandı evlilik iptal edildi
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İran'da 'çocuk gelin' skandalı… görüntüler yayınlandı evlilik iptal edildi

3 saat önce

İran'da gerçekleşen ve sosyal medyada paylaşılan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun düğün seremonisinin görüntüleri büyük tepki çekti.

İran'da 'çocuk gelin' skandalı… görüntüler yayınlandı evlilik iptal edildi, System.String[]
İran'da gerçekleşen ve sosyal medyada paylaşılan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun düğün seremonisinin görüntüleri büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine evlilik iptal edildi.


Olay, İran'ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti'nde meydana geldi. Gazeteci Masih Alinejad, sosyal medya hesabı üzerinden 13 yaşında bir kız çocuğunun, kendisinden 15 yaş büyük bir adamla evlendirildiğine dair görüntü ve fotoğrafları paylaştı.
Videoda 13 yaşındaki kız çocuğu, 28 yaşındaki adamla yan yana otururken görülüyor. Gazeteci Alinejad, sosyal medyada defalarca paylaşılan ve tepki yağan görüntülerin ardından, evliliğin iptal edildiğini duyurdu.


Alinejad paylaşımında, "Videonun gündeme oturmasının ardından evlilik iptal edildi. İşte bu sosyal medyanın gücü. Ancak yasal sistem, hala erkeklerin küçük çocuklarla evlenmesine izin veriyor. Bu arada, ben bu videoyu paylaştıktan sonra damat bana tehditler savurdu" diye yazdı.


İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:45 Kaynak: DHA
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