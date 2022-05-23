İran'da çöken 10 katlı binada 4 kişi hayatını kaybetti

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Huzistan eyaletinde çöken 10 katlı binada ilk belirlemelere göre en az 4 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Halidi, Huzistan'a bağlı Abadan kentinde çöken 10 katlı binayla ilgili son bilgileri paylaştı.

Halidi, "Çöken binada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor." dedi.

İran Kızılayı Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, "Kızılay ekiplerinin yaptığı araştırmalar ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, enkaz altında 80 kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Bina sahibi ve müteahhidin ise gözaltına alındığı bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, olayın ardından yıkılan binanın yakınında toplanan onlarca kişinin hükümet karşıtı sloganlar attığı görülüyor. Kentte güvenlik tedbirlerinin arttırıldığı belirtiliyor.

Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde Tehlenci Emiri bölgesinde inşaatı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi çökmüştü.