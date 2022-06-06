Abadan Valisi Abbaspur, geçen hafta yaptığı açıklamada, ölü sayısını 38 olarak duyurmuştu. Abadan Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada da enkaz altında halen 38 kişinin bulunduğunun tahmin edildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'da çöken 10 katlı binada can kaybı 41'e yükseldi - Son Dakika

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