İran'da çöken bina sonrası başlayan gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü - Son Dakika
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İran'da çöken bina sonrası başlayan gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü

28.05.2022 12:59

- İran'da çöken bina sonrası başlayan gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü İran'ın Abadan şehrinde 10 katlı bir binanın çökmesi sonrası başlayan gösterilerde tansiyon yükselmeye devam ediyor.

- İran'da çöken bina sonrası başlayan gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü

ABADAN - İran'ın Abadan şehrinde 10 katlı bir binanın çökmesi sonrası başlayan gösterilerde tansiyon yükselmeye devam ediyor.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu 28 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başlayan gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü. Huzistan'ın Abadan, Bender Abbas ve Behbahan ile İsfahan eyaletindeki Şahinşehr şehirlerinde hayatını kaybedenler için düzenlenen protestolara emniyet güçleri müdahale etti. Göstericiler, çöken 10 katlı Metropol adlı binanın müteahhidine ait olduğu belirtilen bazı dükkan ve iş yerlerine saldırdı. Birçok bölgede göstericiler ile emniyet güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

"Diktatöre ölüm" sloganları

Abadan kentinde hayatını kaybedenler için başlayan dayanışma gösterilerinde polis rejim karşıtı sloganların atılmasına izin vermedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı göstericiler, "diktatöre ölüm" sloganı atarken, emniyet güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve havaya ateş açarak müdahale ettiği görüldü.

Belediye başkanı gözaltına alındı

İran devlet televizyonunun haberine göre gösterilerde, Abadan Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur ile önceki 2 belediye başkanı da dahil olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Yolsuzluk iddiası

İran'ın birçok kentinde 26 Mayıs gecesi, çöken binada hayatını kaybedenler için gösteriler başlamıştı. Abadan Belediyesi'nin Metropol adlı binanın yapımına izin vermesi ve yolsuzluk iddiaları halkın tepkisine neden olmuştu. Abadan Metropol İş Merkezi, 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü.

İran'da çöken bina sonrası başlayan gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü
İran'da çöken bina sonrası başlayan gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü
İran'da çöken bina sonrası başlayan gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü
İran'da çöken bina sonrası başlayan gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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