İran'da çöken binada can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika
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İran'da çöken binada can kaybı 10'a yükseldi

24.05.2022 09:19
İran'da çöken binada can kaybı 10'a yükseldi

İran'ın Abadan şehrinde 10 katlı bir binanın çökmesinin ardından can kaybı sayısı 10'a yükseldi.

İran'ın Abadan şehrinde 10 katlı bir binanın çökmesinin ardından can kaybı sayısı 10'a yükseldi.

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde dün inşaat halindeki 10 katlı "Metropol" adlı bina çökmüştü. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından can kaybı sayısı 10'a yükseldi. Çöken bina içinde kayıp olan kişiler için arama çalışmaları bugün de devam ederken, bina sahibi ve inşaat şirketi yetkilileri tutuklandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, kazaya sebep olanların cezalandırılması için gerekli işlemlerin yapılacağını iletti.

İran'ın başkenti Tahran'da 2017 yılında da "Plasco" binası çökmüş, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Arama Kurtarma, Tahran, İnşaat, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da çöken binada can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da çöken binada can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika
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