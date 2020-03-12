İran'da Covid-19'dan korunmak amacıyla içtikleri sahte içkiyle ölenlerin sayısı 81'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da Covid-19'dan korunmak amacıyla içtikleri sahte içkiyle ölenlerin sayısı 81'e yükseldi - Son Dakika Dünya

İran'da Covid-19'dan korunmak amacıyla içtikleri sahte içkiyle ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

6 saat önce

İran'ın Huzistan, Elburz, Fars ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi

İran'da Covid-19'dan korunmak amacıyla içtikleri sahte içkiyle ölenlerin sayısı 81'e yükseldi, System.String[]

İran'ın Huzistan, Elburz, Fars ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Sahte içkinin koronavirüsten (Covid-19) korunmak amacıyla tüketildiği öne sürüldü.


İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Acil Yardım Kurumu Fars Şube Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, Fars eyaletinde 9 Mart'tan bu yana sahte alkol tüketen 103 kişinin zehirlendiğini ve hastanelere kaldırıldığını söyledi.

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İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:16 
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