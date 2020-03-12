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İran'da Covid-19'dan korunmak amacıyla içtikleri sahte içkiyle ölenlerin sayısı 81'e yükseldi
6 saat önce
İran'ın Huzistan, Elburz, Fars ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi
İran'ın Huzistan, Elburz, Fars ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Sahte içkinin koronavirüsten (Covid-19) korunmak amacıyla tüketildiği öne sürüldü.
İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Acil Yardım Kurumu Fars Şube Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, Fars eyaletinde 9 Mart'tan bu yana sahte alkol tüketen 103 kişinin zehirlendiğini ve hastanelere kaldırıldığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:16
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